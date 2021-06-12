 CardinalSportsReport - Texas Tech's Tim Tadlock, Jace Jung breaks down loss to Stanford
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Texas Tech's Tim Tadlock, Jace Jung breaks down loss to Stanford

Jacob Rayburn • CardinalSportsReport
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Stanford swept Texas Tech 2-0 to advance to the College World Series.

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