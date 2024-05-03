PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Stanford safety Scotty Edwards talks spring ball
Ben Parker
•
CardinalSportsReport
Publisher
Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com
Stanford junior safety Scotty Edwards caught up with CardinalSportsReport.com about how spring practice is going. Edwards is looking to build on the success he had last year and be an integral part...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3N0YW5mb3JkLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9zdGFuZm9yZC1zYWZldHktc2NvdHR5LWVkd2FyZHMtdGFsa3Mt
c3ByaW5nLWJhbGwiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2Zw
aXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBk
dDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0g
ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1l
bnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5j
ID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9u
IG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24K
ICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMi
OwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0p
KCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczov
L3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZj
Nz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnN0YW5mb3JkLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJG
c3RhbmZvcmQtc2FmZXR5LXNjb3R0eS1lZHdhcmRzLXRhbGtzLXNwcmluZy1i
YWxsJmM1PTIwMjI3MzMxNDUmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK