CardinalSportsReport - Press Conference: Shaw reflects on draft and says plan is to host camps

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football
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Press Conference: Shaw reflects on draft and says plan is to host camps
Jacob Rayburn
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CardinalSportsReport
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Head coach David Shaw spoke with media members Monday afternoon about the draft and also shared that Stanford expects to host recruits in June for camps.
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