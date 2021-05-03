 CardinalSportsReport - Press Conference: Shaw reflects on draft and says plan is to host camps
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Press Conference: Shaw reflects on draft and says plan is to host camps

Jacob Rayburn • CardinalSportsReport
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Head coach David Shaw spoke with media members Monday afternoon about the draft and also shared that Stanford expects to host recruits in June for camps.

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