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CardinalSportsReport.com Podcast: Stanford BSB heading to Super Regional

Stanford was all smiles after winning their regional.
Stanford was all smiles after winning their regional. (John P. Lozano-isiphotos.com)
Ben Parker • CardinalSportsReport
Publisher
@slamdunk406
Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com

In advance of Stanford baseball’s Super Regional series against Texas this weekend, I share my thoughts on the team in podcast form. Game one against Texas will be on Saturday at 3:00 PM PT on ESPN2 and KZSU radio. Enjoy!

VIDEO: CardinalSportsReport.com Podcast: Stanford BSB heading to Super Regional

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