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Stanford P Aidan Flintoft had a productive spring
Ben Parker
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CardinalSportsReport
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Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com
Following Stanford’s spring showcase, Stanford sophomore punter Aidan Flintoft caught up with CardinalSportsReport.com about how his spring went. While he is technically listed as both a punter and...
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