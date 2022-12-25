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Video: NSD Live-Stanford head coach Troy Taylor

Ben Parker • CardinalSportsReport
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@slamdunk406
Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com

Here is video of Stanford head coach Troy Taylor's interview with Adam Gorney on National Signing Day.

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