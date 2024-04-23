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Stanford made a strong impression on 2025 CB Chris Garland
Ben Parker
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CardinalSportsReport
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Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com
On April 12th, 2025 cornerback Chris Garland out of Buford High School in Buford, Georgia visited Stanford. After releasing a top five of Connecticut, Duke, Yale, Boston College, and Stanford, Garl...
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