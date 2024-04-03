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Stanford kicker Josh Karty looks ahead to the NFL Draft after Pro Day
Ben Parker
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CardinalSportsReport
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In March, Stanford kicker Josh Karty had his pro day in advance of the 2024 NFL Draft. Karty shared his thoughts on how he’s feeling about the draft and what he got out of his pro day. VIDEO: Stanf...
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