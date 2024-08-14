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Stanford head coach Troy Taylor likes how the team looks mid-camp
Ben Parker
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CardinalSportsReport
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On Tuesday, August 13th, Stanford head coach Troy Taylor spoke to the media about how his team is looking at the midway point of fall camp. VIDEO: Stanford head coach Troy Taylor likes how the team...
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