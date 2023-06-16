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CardinalSportsReport.com Podcast: Stanford BSB back in Omaha

Drew Bowser, David Esquer, and Joey Dixon spoke to the media on Monday.
Drew Bowser, David Esquer, and Joey Dixon spoke to the media on Monday. (Ben Parker-CardinalSportsReport.com)
Ben Parker • CardinalSportsReport
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Stanford baseball will open up the College World Series on Saturday against Wake Forest at 11:00 AM PT on ESPN. On the CardinalSportsReport.com Podcast, I share my thoughts on the Cardinal’s run to Omaha for a third straight year. Watch that here.

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