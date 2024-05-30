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2027 ATH Wesley Winn is already on Stanford’s radar
Ben Parker
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CardinalSportsReport
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Publisher of CardinalSportsReport.com. Covering all things Stanford for Rivals.com
Stanford football is already starting to look at players in the 2027 recruiting class. One of which is athlete Wesley Winn out of Riordan High School in San Francisco, California. Winn took a coupl...
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